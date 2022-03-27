Hisarcık-Gediz Karayolu ihalesi 22 Nisan tarihinde yapılacak

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık-Gediz Karayolu yapım ihalesinin 22 Nisan 2022 tarihinde yapılacağını belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " İlçemiz için hayati öneme sahip Hisarcık-Gediz Karayolunun yapımı için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürecin yakından takipçisi olacağız. Karayolunun yapılması için desteklerini esirgemeyen Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Valimiz Ali Çelik, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ile emeği geçen herkese ilçemiz ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi