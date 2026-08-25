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Hisarcık'ta içme suyu sondaj ihalesi tamamlandı

Hisarcık'ta içme suyu sondaj ihalesi tamamlandı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Aşağıyoncaağaç ve Karaağıl köylerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak sondaj çalışmasının ihalesi, Kaymakam Erkan Atam başkanlığında gerçekleştirildi. İhale sonucunda, köylerin su kaynaklarının güçlendirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli suya ulaşması hedefleniyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Aşağıyoncaağaç ve Karaağıl köylerinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında, encümen üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ihale sonucunda, köylerin içme suyu kaynaklarının artırılması ve mevcut su ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak sondaj çalışmasının ihalesi tamamlandı.

Gerçekleştirilecek sondaj çalışmasıyla birlikte Aşağıyoncaağaç ve Karaağıl köylerinin içme suyu kaynaklarının güçlendirilmesi ve vatandaşların su ihtiyacının daha sağlıklı ve yeterli şekilde karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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