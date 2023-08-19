Hırsızlar Artık Kuyumculara Satamıyor

Hırsızlar çaldıkları altınları artık kuyumculara satamıyor

Suça meyilli insanlar artık vatandaşları değil kuyumcuları dolandırıyor

İletişim ağı sayesinde vatandaşların çalınan altınlarının bilgisi tüm kuyumculara veriliyor

ANKARA - Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Sönmez, kuyumcular arasında kurdukları iletişim ağı ile Ankara'daki kuyumcuları tek bir havuzda topladıklarını belirterek, "Mamak ilçesinde art niyetli bir insan bir kuyumcuya herhangi bir ürünü satmaya çalıştığı zaman anında resimleri ve bilgileri, bizim bu kanalımız sayesinde diğer ilçelere de hemen yayılıyor" dedi.

Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından suça meyilli insanlar gün geçtikçe artmaya başladı. Altın kaplamalı ürünler ve sahte altın gibi yöntemlerle kuyumcuları dolandırmaya çalışanlar, dolaylı ve doğrudan vatandaşları da mağdur ediyor. AKSO Başkanı Sönmez, dolandırıcıların, hırsızların ve suça meyilli insanların yöntemlerini, bu durumlara karşı kuyumcuların aldığı önlemleri ve kuyumcular arasındaki geliştirdikleri iletişim ağının detaylarını İHA muhabirine anlattı.

"Vatandaşlarımız rahat olsunlar şu anda suça meyilli insanların hepsi kuyumculara karşı suç işlemeye çalışıyor"

Sönmez, altın fiyatlarının yükselmesinin art niyetli insanları suça özendirdiğine dikkati çekerek, "Ama vatandaşlarımıza şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz: Bizim kuyumcularımızdan yaptıkları alışverişlerde gönülleri rahat olabilir. Çünkü gerekli denetimleri biz yapıyoruz. Gerekli kontrolleri de kuyumcu dostlarımız yapıyor. Kontrollerimizi oturtmamızın ardından şöyle bir sıkıntı oluşmaya başladı: Art niyetli insanlar, kuyumcuları dolandırmaya başladı. Altın kaplamalı ürünleri, sahte altınları gerçek altınmış gibi kuyumculara getirip satmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın merak edeceği herhangi bir konu yok. Şu anda suça meyilli insanların hepsi kuyumculara karşı suç işlemeye çalışıyor. Onu da biz emniyet güçlerimizle birlikte çalışma yaparak engellemeye çalışıyoruz. Gün içinde iki ila üç ihbar geliyor kuyumcularımızdan. Diğer illerden buraya suça meyilli insanlar geliyor. O konuda ben emniyet teşkilatına çok teşekkür ediyorum. İlettiğimiz her ihbarı hemen değerlendirerek sonuca ulaşıyorlar. Bu konuda çalışmalarımız çok iyi. Ankara'da vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde alışveriş yapılabileceği bir ortam var" dedi.

"Kurduğumuz kooperatif ile hem Ankara'dan ihracatın önünü açmış olacağız hem de burada üretim yapan atölyelerimizin daha kaliteli ürünleri yapabilmeleri sağlayacağız"

Sönmez, söz konusu kontrollerle alakalı kooperatif kurduklarını belirterek, "Hazine standartlarında bir ayar evi yapıyoruz. Eğitim çalışmalarımız bitti. 6 aydır personellerimiz rafinerilerde eğitim görüyordu. İnşallah ayar evimiz de standartlara uygun olduğu zaman hem Ankara'dan ihracatın önünü açmış olacağız hem de burada üretim yapan atölyelerimizin daha kaliteli ürünleri yapabilmeleri sağlayacağız. O yüzden altyapımız hazır. Hem suçlularla mücadele hem de ticareti geliştirmek için bütün teknik ve piyasadaki şartlarımız oluştu" diye konuştu.

"Bir ilçede art niyetli bir insan herhangi bir ürünü (sahte) satmaya çalıştığında anında resimleri ve bilgileri diğer ilçelerdeki kuyumcularımıza gönderiliyor"

Kuyumcular arasında uzun yıllardır iletişim ağı olduğunu hatırlatan Sönmez, "Fakat yıllardır esnaf odaları ile ticaret odaları arasında bir uyum yoktu. Burada şunu sağladık: Bizim dönemimizde ticaret odaları ve esnaf odaları uyumlu çalışmaya başladı. Böyle olunca da bütün Ankara'daki kuyumcuları tek bir havuzda topladık. Bütün bilgileri bu havuzdan gönderiyoruz. Dolayısıyla daha verimli oluyor. Mesela bu havuzun avantajları şu: Mamak ilçesinde art niyetli bir insan bir kuyumcuya herhangi bir ürünü satmaya çalıştığı zaman anında resimleri ve bilgileri, bizim bu kanalımız sayesinde diğer ilçelere de hemen yayılıyor. Başka bir ilçeye geçtiği zaman emniyet güçlerimiz de bunları yakalama imkanı sağlamış oluyor. Bunun sadece kuyumculara faydası yok. Neticede mağdur olan vatandaşlarımıza da faydası var. Örneğin evine hırsız giriyor bir kişinin. İfade tutanağı ile geldiği zaman biz bütün kuyumculara bunu bildiriyoruz. Ürünlerin fotoğraflarını gösteriyoruz, nelerin çalındığını, kaçar gramlık olduğunu, niteliğini, evsafını kuyumcuya bildiriyoruz. Hırsız satmaya geldiği zaman da ya 112'yi arıyoruz ya da odamızı arıyorlar. Bu şekilde hırsızların yakalanmasında büyük katkı sağlıyoruz. Bu vatandaşlarımız için çok önemli bir hizmet" ifadelerini kullandı.