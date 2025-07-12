Hiperparatiroidi, Sebebi Bulunamayan Ağrılarla İlişkili Olabilir

Medipol Koşuyolu Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, sebebi bulunamayan ısrarcı ağrıların, vücudun kalsiyum dengesini etkileyen "hiperparatiroidi" adlı rahatsızlıktan kaynaklanabileceğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, sürekli bir yorgunluk, nedensiz ağrılar, basit bir düşmeyle oluşan kemik kırıkları gibi şikayetlerin arkasında, vücudun kalsiyum dengesini sağlayan paratiroid bezlerinde yaşanan sorunların olabileceğini kaydetti.

Yılmaz, paratiroid bezlerinin aşırı hormon üretmesiyle ortaya çıkan hiperparatiroidi hastalığının genellikle başka rahatsızlıklarla karıştırıldığını ve çoğu zaman rastlantısal olarak fark edildiğini aktardı.

Paratiroid bezlerinin tiroid bezinin hemen arkasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Bu bezler parathormon salgılar. Hormon kalsiyumun kemiklerden çözülmesini, böbrekten ve bağırsaktan geri emilmesini sağlar. Ancak bu denge bozulursa, kas ağrıları, halsizlik, depresyon, saç dökülmesi, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülebilir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, hastalığın çoğu zaman başka sorunlarla karıştırıldığını, sık böbrek taşı düşüren, sebebi bilinmeyen karın ve sırt ağrıları yaşayan, durup dururken kemik kırığı geçiren hastalarda mutlaka kalsiyum ve parathormon değerlerine bakılması gerektiğini vurguladı.

Paratiroid bezlerinin, bölgesi nedeniyle vücudun içinde fark edilemeyeceğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ne hasta ne de doktor, fiziki muayeneyle bu bezi fark edemez. Tanı, ancak kan testleri ve sintigrafi, ultrason, MR gibi görüntüleme yöntemleriyle konur. Hastalığın görülmesinin en sık nedeni, tek bir paratiroid bezinin büyüyerek fazla hormon üretmesi. Tanı netleştiğinde, tiroid ameliyatına benzer küçük bir operasyonla bu bez alınır ve hasta tamamen şifa bulur."

Yılmaz, sık idrara çıkma, aşırı su içme, sebebi açıklanamayan karın, sırt ve kemik ağrıları, nedensiz kemik kırıkları, tekrarlayan böbrek taşları, yoğun halsizlik, depresyon, saç dökülmesi ve kas krampları gibi belirtileri olan kişilerin mutlaka kalsiyum düzeylerini kontrol ettirmeleri gerektiğini belirtti.