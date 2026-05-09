Mobilya aksesuarları ithalatında bir firmaya gözden geçirme soruşturması açıldı

Ticaret Bakanlığı, Hindistan'da kurulan 'Greenply Samet Private Limited' firması için mobilya aksesuarlarının ithalatına yönelik yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması başlattı. Soruşturma, firmanın Türkiye'ye yaptığı ihracatın olmaması üzerine odaklanacak.

Menteşeler, sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler gibi mobilya aksesuarlarının ithalatına ilişkin Hindistan'da kurulan "Greenply Samet Private Limited" ünvanlı firmaya yönelik "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması" açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, "Greenply Samet Private Limited" ünvanlı firma tarafından yapılan başvuruya ilişkin gerçekleştirilen inceleme neticesinde, söz konusu firmaya yönelik yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Hindistan menşeli-çıkışlı "menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)", "sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya", "diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)" gibi ürünlerin ithalatına ilişkin Hindistan menşeli "Greenply Samet Private Limited" ünvanlı firmaya yönelik "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması" açılması kararlaştırıldı.

Soruşturma kapsamında, şirketin, ilgili döneminde önleme konu malı Türkiye'ye ihraç etmediğini ve ihraç eden ülke ve firmalarla da herhangi bir bağı bulunmadığını kanıtlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
