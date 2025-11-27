Hidrojen Sektöründe Çarpıcı Beklentiler: 2035'te Pazar Değeri 1 Trilyon Dolar

Hidrojen sektöründe faaliyet gösteren H2 Era şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çavuş, hidrojenin ekonomik ve teknolojik dönüşümün merkezi olduğunu belirterek, "2035'e kadar küresel hidrojen pazarının 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bunun 115 milyar dolarlık kısmını doğrudan ticaret yaptığımız Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oluşturacak." dedi.

Çavuş, 2. Elektrokimyasal Enerji Teknolojileri Sempozyumu'nun açılış oturumunda, hidrojenin sadece enerji değil ulaşım, sanayi, tarım gibi sektörlerde kullanılan önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Hidrojenin, demir-çelikten petrokimyaya, gübreden ulaşıma kadar birçok kritik sektörde rekabeti yeniden tanımlayacağını ifade eden Çavuş, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) ve COP30 süreçlerinde hidrojen artık çevresel hedeflerin ötesine geçerek ekonomik ve teknolojik dönüşümün merkezine oturdu. 2035'e kadar küresel hidrojen pazarının 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bunun 115 milyar dolarlık kısmını doğrudan ticaret yaptığımız AB ülkeleri oluşturacak." diye konuştu.

Enerji dönüşümü stratejik bir zorunluluk

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Akyürek de Türkiye'nin enerji talebinin arttığını, enerji arz güvenliği için yeni teknolojilerin sisteme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Elektrokimyasal enerji teknolojilerinin yalnızca bilimsel bir araştırma konusu olmadığını, enerji arzında stratejik zorunluluk haline geldiğini belirten Akyürek, "Enerji dönüşümü yalnızca teknik bir mesele değil, aynı zamanda stratejik bir planlama, bütüncül bir vizyon ve disiplinler arasında bir yaklaşımı gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkan Yardımcısı İnci Eroğlu da hidrojenin önemli bir ham madde olduğunu dile getirerek, "Yakıt hücrelerindeki gelişmeler sadece Türkiye için değil, dünya için de çok ufak ölçeklerden başladı. Bugün artık araba, tren, uçaklarda hidrojen enerjisiyle temin edilebilecek olan enerji dönüşümünü sağlamak açısından çok gelişmiş duruma geldi." değerlendirmesinde bulundu.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ile Gazi Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerin koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen sempozyumda, elektrokimyasal enerji depolama, hidrojen üretim teknolojileri, temiz enerji uygulamaları ve sektörel dönüşüm ele alınacak, akademi-kamu-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik yeni yol haritaları masaya yatırılacak.