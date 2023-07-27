Hepsiburada ve Şekerbank, Kadın Kooperatiflerine Dijital Reklam Desteği Sunuyor

Kadın kooperatiflerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında her bir kadın kooperatifine 10 bin TL olmak üzere dijital reklam desteği sunuluyor. Hepsiburada ve Şekerbank'ın iş birliği ile kadın kooperatiflerine dijital reklam destek paketi kapsamında 20 milyon TL'lik satış hacmi imkanı yaratılması hedefleniyor.

2017 yılından bu yana Türkiye'nin dört bir yanından 43 binden fazla girişimci kadın, 200'den fazla kadın kooperatifi ve 51 sivil toplum kuruluşunun yanında yer alan Hepsiburada, kadın kooperatiflerine destek olmak amacıyla Şekerbank ile el ele verdi.

Hepsiburada, bünyesinde satış yapan kadın kooperatiflerine Şekerbank iş birliğiyle 10 bin TL değerinde HepsiAds dijital reklam desteği ve bankacılık ürün ve hizmetleriyle finansmana erişim imkanı sunuyor. Finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve işlerini büyütmek isteyen kadın kooperatifleri, bankadan 250 bin TL'ye kadar nakit desteği de alabilecek. Kampanyaya katılan banka müşterisi kadın kooperatifleri, ayrıca 1 yıl boyunca POS aidat muafiyeti ve ücretsiz EFT/havale hakkına sahip olacak. İlgili bankanın kadınlara özel sunduğu "Bütçem Benim Bonus Kart" yıllık kart aidat ücretinden de yine 1 yıl süreyle ücret alınmazken, katılımcılar, Hepsiburada siparişlerinde süresiz bedava kargo hizmeti, ücretsiz fotoğraf çekiminin yanı sıra ücretsiz "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü E-ticaret" ve finansal okuryazarlık eğitim fırsatlarından da yararlanabilecek.

KUMOĞLU: ÜRETEN KADINLARIN İŞLERİNİ BİRLİKTE BÜYÜTÜYORUZ

Kadınların üretime ve iş gücüne daha etkin katılımı için kadın bankacılığı yaklaşımlarına değinen Tuğbay Kumoğlu açıklamasında "Dijital kanallarımız aracılığıyla kapsayıcı finans alanında ilklere imza atıyoruz. Dijital bankacılık ürünlerimizin yanı sıra kadınlara özel işletme ve yatırım kredilerimiz, kredi kartlarımız ve finansal okuryazarlık eğitimlerimizle kadın kooperatiflerimize destek oluyor, üreten kadınların işlerini birlikte büyütüyoruz. Hepsiburada ile iş birliği içinde olduğumuz 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programı sayesinde de Türkiye'nin neresinde olursa olsun kadın üreticilerimizin pazarlama faaliyetlerini güçlendirmek, satış fırsatlarını artırmak için özel bir dijital reklam ve finans kaynağı sunacağız. Girişimci kadınlarımızın ürettiklerini daha geniş pazarlara sunmanın ve satışlarını artırmanın yollarını göstererek, söz konusu girişimleri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bunu gerçekleştiren ilk banka olarak, kadınlarımızın üretime devam edebilmesi için her zaman yanlarında olacağız" dedi.

ÖZGÜN: GİRİŞİMCİ KADINLARA DESTEKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Kadın girişimcilere destek olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ise "Hepsiburada olarak, 2017 yılından bu yana, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızla girişimci kadınlara eğitim, pazarlama ve operasyonel süreç konularında destek sağlıyoruz. E-ticaret ekosisteminin her alanında kadınların yanında yer aldık ve programımızla bugüne kadar 43 binden fazla girişimci kadına, 220'ye yakın kadın kooperatifine ve 30 sivil toplum kuruluşuna katkı sağladık. Şekerbank ile hayata geçirdiğimiz yeni iş birliğimizle de kadın kooperatiflerinin finansal engelleri aşmalarına bir destek daha eklemiş olduk. Önümüzdeki dönemde de Hepsiburada olarak bugüne kadar yaptığımız gibi tüm imkanlarımızı sunarak girişimci kadınları güçlendirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.