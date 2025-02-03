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Hepsiburada'nın Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze Oldu

Hepsiburada'nın Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze Oldu
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Hepsiburada'nın çoğunluk hissesinin Kaspi.kz'ye devrinin ardından yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, şirketin yenilikçi servisler geliştirme hedefini vurguladı ve Türkiye'nin potansiyeline dair değerlendirmelerde bulundu.

Hepsiburada'nın çoğunluk hissesinin Kaspi.kz'ye devrinin tamamlanmasının ardından şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Hepsiburada'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze oldu.

Hepsiburada'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze oldu. Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, yeni göreviyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Kaspi.kz'yi, yenilikçi, hayata dokunan ve dünya standartlarında dijital hizmetler geliştirerek insanların günlük yaşamlarını daha iyi hale getirmek amacıyla kurduk. Bugün, gelişmekte olan piyasalardaki en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak, hizmetlerimizi her zaman ailemiz, arkadaşlarımız ve sevdiklerimiz için geliştiriyormuşuz gibi hareket ediyor; çevremizdeki herkesin yaptığımız işten gurur duymasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi, Hepsiburada ekibiyle el ele vererek şirketi daha da ileriye taşırken, bu ilk misyonumuza her zaman sadık kalacağız. Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan'a güveni ve dostluğu için teşekkür ediyor, kendisine gelecekte başarılar diliyorum."

Müşteriler ve iş ortakları için yenilikçi servisler

Mikheil Lomtadze, " Türkiye, 85 milyonu aşan nüfusu, güçlü girişimcilik ruhu ve köklü ticaret kültürüyle muazzam bir potansiyele sahip. Bu da Hepsiburada'nın gelecekteki uzun vadeli başarısı için mükemmel bir zemin sunuyor. Kaspi.kz ve Hepsiburada, kurucularının vizyonu doğrultusunda teknolojinin gücünü kullanarak insanların hayatına olumlu etki etmeye odaklandı. Her iki şirket de operasyonel mükemmeliyet anlayışıyla sürdürülebilir ve karlı bir şekilde büyümeye devam etti" dedi.

Mikheil Lomtadze, sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi güçlerimizi birleştirirken, Türkiye'deki müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın hayatını daha iyi hale getirecek yenilikçi servisler geliştirme fırsatına sahip olmaktan büyük heyecan duyuyoruz."

Mikheil Lomtadze, Kaspi.kz'nin kurucu ortaklarından biri olup, şu anda Kaspi.kz'nin İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev yapıyor. 2002 yılında Harvard Business School'dan MBA derecesi alan Lomtadze, halen Harvard Business School'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Danışma Kurulu üyesi. Lomtadze'nin Harvard Business School'un Kaspi.kz üzerine hazırladığı iki vaka çalışması halen MBA öğrencilerine öğretilmeye devam ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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