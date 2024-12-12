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Hepsiburada, International CX Awards'ta 5 Ödül Kazandı

Hepsiburada, International CX Awards'ta 5 Ödül Kazandı
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Müşteri deneyiminde gerçekleştirdiği dönüşümle öne çıkan Hepsiburada, İngiltere merkezli International CX Awards'ta 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Müşteri deneyiminde gerçekleştirdiği dönüşümle küresel çapta öne çıkan Hepsiburada, bu alandaki en prestijli ödüllerden biri olan International CX Awards'da 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 ödül kazandı.

Müşteri deneyimi dönüşümü alanında çalışmalarıyla öne çıkan Hepsiburada, konuyla ilgili dünya genelinde en saygın organizasyonlardan biri olan İngiltere merkezli International CX Awards'da 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz ödülün sahibi oldu.

E-ticaret platformu, 'Müşteri Deneyimini Dönüştürmek: Satış Öncesinden Satış Sonrasına Kapsamlı Bir Yolculuk' projesiyle 'Müşterilerimiz Her Şeyin Merkezinde' kategorisinde altın ödülüne layık görülürken, 'Müşteri İçgörüleriyle Şekillenen Deneyim Stratejisi' projesiyle 'En İyi Müşteri İçgörüsü ve Geri Bildirim Kullanımı' kategorisinde gümüş ödülünü elde etti. Hepsiburada, ayrıca 'Müşteri Deneyiminde En İyi Ölçümleme', 'Teknolojinin En İyi Kullanımı' ve 'Yılın CX Takımı' kategorilerinde ise bronz ödülün sahibi oldu.

"Müşteri deneyimini daha da kusursuz hale getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

E-ticaret platformunun yenilikçi projeleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sektörde fark oluşturmaya ve müşterilerine en iyi deneyimi sunmaya devam ettiğini belirten Hepsiburada Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu, "Bir teknoloji şirketi olarak, dijitalin de gücüyle müşteri deneyimini daha da kusursuz hale getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimizle her temas noktasında sunduğumuz deneyimi yeniden şekillendirirken, bu konuda sektöre öncülük ediyoruz. Uçtan uca tüm müşteri yolculuğunu ele alarak veriye dayalı içgörülerle şekillenen ve teknolojiyle desteklenen bir deneyim oluşturuyoruz. Uluslararası arenada böylesine önemli bir ödül organizasyonunda 5 ödül birden kazanmak da bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu ödüller, şirketimizin müşteri deneyimi alanındaki öncü vizyonunun ve ekip ruhunun önemli bir yansıması. Bu konuda müşteri deneyimi ekibimizin yanı sıra tüm Hepsiburada takımları, müşteri deneyimini dönüştürmek adına harika bir iş çıkardı. Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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