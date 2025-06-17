Hepsiburada, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Sokak Hayvanlarını Unutmadı

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Hepsiburada'nın 'Potadan Patiye' projesi, A Milli Basketbol Takımlarının her attığı sayı için 5 kilo mama bağışında bulunarak sokak hayvanlarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hepsiburada'nın, "Potadan Patiye" projesi kapsamında A Milli Basketbol Takımlarının FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası müsabakaları boyunca attığı her sayı, 5 kilo mama olarak Kurtaran Ev Derneği aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Kadın ve Erkek A Milli Basketbol Takımlarının FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları yolculuğunda sokak hayvanları için anlamlı bir proje hayata geçirecek.

Toplumsal faydayı odağına alan Hepsiburada, Potadan Patiye projesiyle hem milli takımlara destek olmayı hem de sahadaki başarının sokaktaki patili dostlara umut olmasını hedefliyor.

Proje kapsamında Kadın ve Erkek A Milli Basketbol Takımlarının yaz boyunca sürecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası maçları sırasında attığı her sayı için 5 kilo mama Kurtaran Ev Derneği'ne bağışlanacak. Bu mamalar, sokak hayvanlarının hayatta kalmasına ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine önemli katkı sağlıyor.

Kampanya süresince Hepsiburada müşterileri de Patili Dostlara Destek Sayfası üzerinden projeye katkı sağlayabilecek. Bu sayfa üzerinden indirimli fiyatlarla sipariş edilen mamalar, teslimat adresi seçimine gerek kalmadan HepsiJET aracılığıyla Kurtaran Ev Derneği'ne ücretsiz ulaştırılıyor.

Geçen yıldan bu yana Kurtaran Ev işbirliğiyle çip ve karne sponsorluğu, mama desteği ve bağış kampanyalarıyla sokak hayvanlarını destekleyen Hepsiburada, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları boyunca da her basketi iyilikle buluşturarak farkındalık yaratmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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