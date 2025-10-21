Haberler

Hepsiburada, Efsane Kasım Kampanyası Öncesi İş Ortaklarıyla Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hepsiburada, 10. yılını kutladığı Efsane Kasım kampanyası öncesinde iş ortaklarıyla bir araya gelerek, e-ticaret stratejilerini paylaştı. Etkinlikte KOBİ'ler ve girişimcilerle dijital yetkinliklerinin artırılmasına yönelik stratejiler değerlendirildi.

Hepsiburada, "İş Ortağım" platformu kapsamında düzenlediği buluşmada Efsane Kasım kampanyası öncesi iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İş Ortağım platformunun ve Efsane Kasım'ın 10. yılını kutlayan Hepsiburada, Türkiye'nin dört bir yanındaki üretici, KOBİ ve girişimcilerle buluştu. Şirket, e-ticaretin en yoğun dönemine yaklaşırken, iş ortaklarının satışlarını artıracak, rekabet güçlerini ve dijital yetkinliklerini geliştirecek stratejilerini paylaştı.

Etkinlikte farklı kategorilerde e-ticaret üzerinde satış yapan KOBİ'ler ve girişimciler, operasyonel, dijital ve ticari stratejileri doğrudan Hepsiburada kategori liderlerinden dinleme, birebir iletişim kurma ve sektördeki yeni fırsatları, trendleri ve büyüme alanlarını yakından değerlendirme imkanı buldu.

Açıklamada açılışta yaptığı görüşlerine yer verilen Hepsiburada Genel Müdürü (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, Türkiye'de e-ticaret kültürüne büyük etkide bulunduklarını vurgulayarak, ülke genelinde on binlerce işletmenin büyümesine, istihdam yaratmasına ve dijitalleşmesine katkı sağlayan ekosistem oluşturduklarını aktardı.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, bu yıl hem pazaryerinin hem de Efsane Kasım'ın 10. yılını kutladıklarının altını çizerek, 10 yıl önce attıkları adımın, bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerin, KOBİ'lerin ve girişimcilerin büyümesine yön veren ivmeye dönüştüğünü kaydetti.

Özgün, Efsane Kasım'ın kendileri için kampanya dönemi olmasının yanı sıra, iş ortaklarına duydukları sorumluluğun yansıması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sorumluluk bilinciyle, ortak başarımızı her yıl bir adım ileriye taşımak, iş ortaklarımızın gücünü müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi olarak yansıtmak için tüm ekosistemimizle birlikte çalışıyoruz. Tüm yıl boyunca bu hedef doğrultusunda hazırlandık. Pazarlama gücümüzü, teknolojimizi ve lojistik altyapımızı paylaşarak birlikte büyüyoruz. Bu yıl da aynı kararlılıkla, müşteriyi odağına alan, güveni merkeze koyan ve e-ticaretin geleceğini şekillendiren planla yola çıktık. Efsane Kasım'da bir kez daha birlikte rekorlar kıracağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
KKTC, Türkiye'ye bağlanıp 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş

KKTC, 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.