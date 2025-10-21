Hepsiburada, Efsane Kasım Kampanyası Öncesi İş Ortaklarıyla Buluştu

Hepsiburada, "İş Ortağım" platformu kapsamında düzenlediği buluşmada Efsane Kasım kampanyası öncesi iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İş Ortağım platformunun ve Efsane Kasım'ın 10. yılını kutlayan Hepsiburada, Türkiye'nin dört bir yanındaki üretici, KOBİ ve girişimcilerle buluştu. Şirket, e-ticaretin en yoğun dönemine yaklaşırken, iş ortaklarının satışlarını artıracak, rekabet güçlerini ve dijital yetkinliklerini geliştirecek stratejilerini paylaştı.

Etkinlikte farklı kategorilerde e-ticaret üzerinde satış yapan KOBİ'ler ve girişimciler, operasyonel, dijital ve ticari stratejileri doğrudan Hepsiburada kategori liderlerinden dinleme, birebir iletişim kurma ve sektördeki yeni fırsatları, trendleri ve büyüme alanlarını yakından değerlendirme imkanı buldu.

Açıklamada açılışta yaptığı görüşlerine yer verilen Hepsiburada Genel Müdürü (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, Türkiye'de e-ticaret kültürüne büyük etkide bulunduklarını vurgulayarak, ülke genelinde on binlerce işletmenin büyümesine, istihdam yaratmasına ve dijitalleşmesine katkı sağlayan ekosistem oluşturduklarını aktardı.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, bu yıl hem pazaryerinin hem de Efsane Kasım'ın 10. yılını kutladıklarının altını çizerek, 10 yıl önce attıkları adımın, bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerin, KOBİ'lerin ve girişimcilerin büyümesine yön veren ivmeye dönüştüğünü kaydetti.

Özgün, Efsane Kasım'ın kendileri için kampanya dönemi olmasının yanı sıra, iş ortaklarına duydukları sorumluluğun yansıması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sorumluluk bilinciyle, ortak başarımızı her yıl bir adım ileriye taşımak, iş ortaklarımızın gücünü müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi olarak yansıtmak için tüm ekosistemimizle birlikte çalışıyoruz. Tüm yıl boyunca bu hedef doğrultusunda hazırlandık. Pazarlama gücümüzü, teknolojimizi ve lojistik altyapımızı paylaşarak birlikte büyüyoruz. Bu yıl da aynı kararlılıkla, müşteriyi odağına alan, güveni merkeze koyan ve e-ticaretin geleceğini şekillendiren planla yola çıktık. Efsane Kasım'da bir kez daha birlikte rekorlar kıracağımıza inanıyorum."