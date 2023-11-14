Hepsiburada Efsane Kasım'ın İlk 11 Günü Açıklandı

Hepsiburada, Efsane Kasım ayının ilk 11 günüyle ilgili istatistikleri açıkladı. 1-11 Kasım arasında platforma 250 milyon ziyaret gerçekleştirildi ve 11 Kasım'da 2 milyar TL'lik satış yapıldı. Moda, ev ürünleri ve aksesuar kategorilerinde büyük satış artışı yaşandı.

Hepsiburada Efsane Kasım'ın ilk 11 günlük istatistiklerini açıkladı

İSTANBUL, - Hepsiburada, Efsane Kasım ayının ilk 11 günüyle ilgili bilgi ve istatistikleri açıkladı. 1-11 Kasım arasında platforma 250 milyon ziyaret gerçekleştirilirken Efsane Kasım'ın ilk büyük indirim günü olan 11 Kasım Cumartesi günü yaklaşık 2 milyar TL'lik satış yapıldı ve bir günde 700 milyon TL'lik fayda sağlandı. Öte yandan ilk 11 günde yaklaşık 15 milyon adet ürün müşterilerle buluştu.

Platform üzerinden satış yapan işletmeler, Efsane Kasım'ın ilk 11 gününde yaklaşık 15 milyon adet ürünü müşterileriyle buluşturdu. En büyük satış artışı moda, ev ürünleri ve aksesuar kategorilerinde gerçekleşti. Ertelemeli ve taksitli ödemeye yoğun ilgi gösterildi.

BURSA, ANTALYA VE KOCAELİ ÖNE ÇIKTI

Kullanıcılar özellikle moda, ayakkabı ve çanta, ev-yaşam, kozmetik, aksesuar kategorileri başta olmak üzere yaklaşık 15 milyon adet ürünü platform üzerinden sipariş etti. Üç büyük şehir dışında en fazla satış yapan iller Antalya, Konya ve Adana olurken, en çok alışveriş yapan illerde ise Bursa, Antalya ve Kocaeli öne çıktı. Bu illerdeki kullanıcılar özellikle sweatshirt, çorap, t-shirt ve cilt bakım ürünlerini tercih etti.

ERTELEMELİ VE TAKSİTLİ ÖDEMEYE YOĞUN İLGİ

Hepsiburada'nın, "Şimdi Al Şubatta Taksitle Öde" teklifine müşteriler yoğun ilgi gösterdi. 1-11 Kasım arasında yaklaşık 200 bin müşteri "Hepsiburada Limiti" başvurusu yaparken toplam siparişlerin yaklaşık yüzde 80'i taksit, yüzde 30'u ise erteleme avantajlarıyla gerçekleşti.

MODA VE AKSESUAR ÖN PLANDA

Efsane Kasım'da özellikle kışlık ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen müşterilerin en çok ilgi gösterdiği kategorilerden biri moda oldu. Şıklığını aksesuarlarıyla tamamlamak isteyen kullanıcılar ise Efsane 11.11 indirimlerinde en çok gözlük ve saat aldı.

ZÜCCACİYE ALIŞVERİŞİNDE TAVA, KOZMETİKTE YERLİ MARKALAR İLGİ GÖRDÜ

Efsane 11.11'de evleri için alışveriş yapanlar en çok tava, bardak ve yastık satın alındı. Temel tüketim ve gıda kategorisinde ise kağıt ürünleri, temizlik malzemeleri ve bebek bezleri gibi temel ihtiyaç ürünleri yoğun talep gördü. Aynı zamanda, küçük ev aletleri arasında fritözler, saç düzeltme makineleri ve blenderlar öne çıkarken, cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlara da bu dönemde müşteriler tarafından en çok tercih edilen diğer ürünlerden oldu.

Efsane Kasım kampanyaları, Kasım ayı sonuna kadar devam edecek.