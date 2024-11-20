Hepsiburada, Efsane Kasım'da Rekor Satış Bekliyor

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, "Efsane Kasım" indirimlerinde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Özellikle küçük ev aletleri, robot süpürgeler, cam silme aletleri, otomatik kahve makineleri ve masaj makinelerine çok yoğun bir ilgi görüyoruz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gökçetekin, Efsane Kasım indirimlerinin, tıpkı ilk kampanyaya başladıkları 8 yıl önceki indirim dönemi gibi büyük bir heyecanla geçtiğini söyledi.

Gökçetekin, "Kasımda alışveriş açısından gerçekten çok yoğun bir ilgi gözlemliyoruz. Özellikle küçük ev aletleri, robot süpürgeler, cam silme aletleri, otomatik kahve makineleri ve masaj makinelerine çok yoğun bir ilgi görüyoruz. Bunun dışında moda ve kozmetik her kasımda olduğu gibi oldukça revaçta. Hepsiburada olarak gelen ilgiden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Özellikle bu dönemlerde vadelendirme çözümlerinin de çok kritik rol oynadığını vurgulayan Gökçetekin, fiyatlar indirimdeyken insanların alışverişlerini erkene çektiğine işaret ederek, "Hepsiburada olarak bu ay 500 milyon trafiğe doğru gidiyoruz ve çok yoğun bir ilgi görüyoruz. Bu dönemde kendi rekorlarımızın hepsini kırdık ve tüketicilerin ihtiyaçlarını çok ucuza karşılayabilmiş olmaları bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

2024'ün e-ticaret özelinde önemli bir büyümeyle sonuçlanacağını düşünüyoruz

2024 yılını e-ticaret açısından değerlendiren Gökçetekin, birinci çeyrekte bütün büyümelerin çok kuvvetli olduğu ancak ikinci çeyrekte alınan yerinde ekonomik tedbirlerin ardından tüketimin oldukça düştüğü, son çeyrekte ise pozitif bir ivme gözlemledikleri değerlendirmesinde bulundu.

Gökçetekin, "İnsanlar şu anda fiyatlar en ucuz seviyede olduğu için ve bizim gibi büyük platformların 'daha ucuzunu bulursan farkı iade' gibi tüketicinin güvenini iyice sağlayan kampanyaları olduğu için tekrar pazara geri döndüler. Biz 2024'ün e-ticaret özelinde önemli bir büyümeyle sonuçlanacağını düşünüyoruz. 2023 de e-ticaretin normal ticaret içindeki büyüklüğü yaklaşık yüzde yirmiydi. Bu yıl yüzde 20,5 ila 22 seviyelerinde olacağını düşünüyoruz. 2025'te ise yüzde 23-24 gibi tahminlerimiz var. En ucuz fiyatlara ulaşabilecekleri e-ticaret sektöründe bu ivme devam edecek diye düşünüyoruz." açıklamalarında bulundu.

"Yatırıma 2025'te hız kesmeden devam edeceğiz"

E-ticaret sektörü açısından 2025 yılını da değerlendiren Gökçetekin, 2025'in zor bir yıl olacağı yorumunda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepsiburada'nın burada üç tane farkı var. Bunlardan bir tanesi fintek alanındaki lider çözümlerimiz. Biz her sektörde her oyuncuya kendi Hepsipay cüzdanımızı götürüyoruz. Onlara vadelendirme çözümü veriyoruz. İnanılmaz revaçta olan bir servis. Burada ciddi bir yatırım planımız var ve büyüyeceğiz. Lojistiğimiz yani HepsiJet'imiz Türkiye'nin gerçekten en sevilen markası diyebiliriz çok güzel bir deneyim sağlıyor. HepsiJette yatırıma 2025'te hız kesmeden devam edeceğiz. E-ticaret alanında tüketicilerin alım gücünün düşmesiyle beraber büyüme oranlarında düşüş bekliyoruz. Ancak e-ticaretin normal perakendeden aldığı pay büyüyecek. Türkiye çok genç mobil bir ülke ve bizde satış yapan KOBİ'ler çok küçük şirketler ama çok rekabetçiler bu anlamda, ben onlara güveniyorum."

Gökçetekin, Hepsiburada olarak Türkiye'nin her köşesinde, 300 bin metrekareden fazla alanları ve 81 ildeki lojistik şubeleriyle yatırımlarına devam ettiklerini söyleyerek, "Hem lojistik alanında hem de fintek alanında planlı yatırımlarımız var. Gerek otomasyonun artırılmasıyla ilgili gerek yapay zeka kullanımının bir üst seviyeye alınmasıyla ilgili yatırımlarımız olacak. 2025 bizim için özellikle 2026-2027'de yapmayı düşündüğümüz çıkışların hazırlık senesi olarak düşünebiliriz." şeklinde konuştu.