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Hektaş, Yerli Tohum Geliştirme Faaliyetlerine Devam Ediyor

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OYAK Kimya Tarım Şirketlerinden Hektaş, Hektaş Tohum markasıyla yerli ve milli tohum geliştirme çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Şirket, son dört yılda 25 tohum çeşidinin tescilini alarak, tarımda sürdürülebilir verimliliğe katkıda bulunmayı hedefliyor.

Oyak Kimya Tarım Şirketlerinden Hektaş, yerli ve milli tohum geliştirme çalışmalarını Hektaş Tohum markasıyla sürdüreceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son dört yılda tarla ve sebze grubunda toplam 25 tohum çeşidinin tescilini alan Hektaş, Areo Tohumculuk adıyla sürdürdüğü faaliyetlerine artık Hektaş Tohum olarak devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, dünyada ve Türkiye'de kritik eşikten geçen tarım sektörünün gündeminde gıda güvenliği olduğunu kaydetti.

İklim değişikliği, nüfus artışı, göç, jeopolitik riskler, salgınlar ve afetlerin yanı sıra ekonomik dalgalanmaların da ülkelerin tarım politikalarını belirlediğin aktaran Erdem, gıda arz güvenliğinin gıda ticaretindeki korumacı eğilimler, gıda milliyetçiliği gibi yeni kavramlarla konuşulduğunu vurguladı.

Tarımsal verimlilikte ve tarımsal üretimde dünyada ilk 10 ülke arasında olan Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birinin verimli üretim ve sürdürülebilir arz güvenliğini sağlamak olduğuna işaret eden Erdem, sürdürülebilir tarımsal üretimin ülkeler için hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Hektaş'ın tohum ıslah çalışmalarında başarılı sonuçlar aldığını ve önce bölgesel sonra küresel bir tohum markası olma yolunda ilerlediğinden söz eden Erdem, şu değerlendirmede bulundu:

"AR-GE, yeni ürün geliştirme ve tarım teknolojileri alanında milli projeleriyle öne çıkan Hektaş, son sekiz yılda gerçekleştirdiği yatırımlarla tarımsal üretimde sürdürülebilir ve verimli büyümenin kurallarını baştan yazıyor. Tarımsal üretime teknolojiyi entegre eden yenilikçi uygulamalarıyla hem üreticinin hem tüketicinin yanında yer alıyor. Hektaş, küresel bir şirket olarak 'Tarım 5.0'a öncülük ediyor. Hektaş'ın bitki besleme ve hayvan sağlığı alanlarındaki çalışmalarının yanı sıra besin zincirinin ilk halkası olan tohum konusundaki faaliyetleri gıda güvenliği amacının doğrudan parçası. Tarımda yaşanan zor döneme rağmen daha iyi, daha verimli, daha güvenli yarınlar için çalışan Hektaş, ülkemiz için değer üretiyor, teknoloji ve bilimle Türkiye tarımını geleceğe hazırlıyor."

"Bu adımın, yurt içi ve yurt dışı pazarda bize büyük güç katacağına inanıyoruz"

Hektaş Genel Müdürü Enis Emre Terzi, sürdürülebilir gıdanın temeli olan tohumun, ülkeler için stratejik bir güç haline geldiğini anlattı.

Tohum ıslah çalışmalarının, ülkelerin gıdaya erişimi ve gıda güvenliği açısından kritik rol oynadığına değinen Terzi, 2019'dan itibaren Areo Tohumculuk adıyla sürdürdükleri tohum geliştirme faaliyetlerini artık Hektaş markasıyla sürdüreceklerini yineledi.

Terzi, "68 yıllık köklü geçmişe sahip olan Hektaş'ın çiftçiler nezdinde marka bilinirliği yüzde 100, memnuniyet oranı ise son sekiz yıldır yüzde 90'ın üzerinde. Hektaş'a duyulan güvenin de gücüyle artık yolumuza Hektaş Tohum olarak devam edeceğiz. Bu adımın, yurt içi ve yurt dışı pazarda bize büyük güç katacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

2020-2024 arasında domates, biber, patlıcan, hıyar, buğday ve pamuk olmak üzere tarla ve sebze grubunda yerli ve milli 25 tohum çeşidinin tescilini aldıklarını hatırlatan Terzi, şunları kaydetti:

"Son yıllarda yürüttüğümüz yerli tohum çalışmalarıyla tarıma destek oluyoruz. Tohum ıslah çalışmalarımızda bitkilerin genetik özelliklerini iyileştirerek verimde artış sağlıyoruz. Önemli bir tehdit haline gelen iklim risklerine karşı dirençli tohumlar elde ediyoruz. Aynı zamanda hastalık ve zararlılara dirençli tohumlar geliştirerek mahsul kaybını azaltıyoruz. Islah edilen tohumlarla besin değeri yüksek ürünler elde ediyoruz. Tohum, ekonomik anlamda dönüşü geç olan ancak son derece kritik ve stratejik bir yatırım. Tüm bunlar güvenli gıdaya erişimde kritik önemde."

Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yürüttükleri çalışmalar sonrasında geliştirdikleri Volkan pamuğunun, standart türlere göre daha erken hasat edilebildiğini aktaran, "Bu sayede, pamuk üreticilerimiz daha erken ve daha yüksek fiyatlarla ürünlerini pazara sunma avantajına sahip olacaklar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi

Çiftçilik Ekonomi Güncel Tarım OYAK

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