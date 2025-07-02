Heathrow Havalimanı Yangını Önlenebilir Teknik Arızadan Kaynaklandı

İngiltere'de Heathrow Havalimanı'nda mart ayında yaşanan ve yaklaşık 300 bin yolcunun etkilenmesine yol açan trafo merkezindeki yangının, daha önce bilinen ve önlenebilir bir teknik arızadan kaynaklandığı tespit edildi.

Londra Heathrow Havalimanı'nda, martta bir trafo merkezinde çıkan yangın, 1350'den fazla uçuşun iptaline ve yaklaşık 300 bin yolcunun etkilenmesine, havalimanının elektriğinin yanı sıra civardaki 67 bin hanenin elektriğinin de kesilmesine neden olmuştu. Havalimanının operasyonlarına yeniden başlaması 7 saatten fazla zaman almıştı.

İngiltere Ulusal Enerji Sistem Operatörü'nün (NESO) yürüttüğü nihai soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, söz konusu yangının ülkenin elektrik ve doğal gaz işletme şirketi National Grid tarafından ilk olarak yedi yıl önce tespit edilen ve önlenebilir bir teknik arızadan kaynaklandığı belirlendi.

NESO raporu, yangının elektrik kabloları etrafındaki yalıtıma sızan nemin tetiklediği bir arızadan çıktığı sonucuna vardı. National Grid'in, arızanın yaşandığı noktada Temmuz 2018'de "yüksek seviyede nem" tespit ettiği ortaya çıktı. Buna rağmen, "durumun ciddiyetine uygun önleyici tedbirler alınmadığı" belirlendi.

Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband, rapora ilişkin değerlendirmesinde, raporun bulgularının son derece endişe verici olduğunu belirterek, ülkenin enerji düzenleme ve denetleme kurumu Ofgem'in 1960'larda inşa edilen söz konusu trafo merkezinin geliştirilmesi ve bakımıyla ilgili muhtemel ruhsat ihlallerini incelemek üzere resmi bir soruşturma başlattığını bildirdi.