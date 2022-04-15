HDP'den emekli ikramiyeleri için yasa teklifi: 5.000 TL olsun
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı konusu belirsizliğini koruyor. Konu hakkında hala resmi bir açıklama gelmezken, HDP'den ikramiyelerle ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. HDP, emekli ikramiyelerinin 5.000 TL'ye çıkarılması için yasa teklifi sundu.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "HDP Ekonomi Komisyonu" üyesi milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Emekli, dul ve yetimlerin heyecanla bayram ikramiyesini beklediğini belirten Paylan, ikramiyelerle ilgili verdikleri yasa teklifini anlattı.
Emeklilerin bayram ikramiyesi konusunda büyük beklentilerinin olduğunu dile getiren Paylan, "Bu beklentinin iktidar tarafından karşılanması için bizler de bir çağrı yapmak istiyoruz ama bu çağrıya kulak vermeyeceklerini bildiğimiz için de Meclis'e bir yasa teklifi sunduk. Emekli bayram ikramiyelerinin bu bayramda ve Kurban Bayramı'nda 5.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla bir yasa teklifi sunduk." diye konuştu.
Paylan, kanun teklifleriyle en düşük emekli maaşının 5.000 liraya yükseltilmesini, yaşlılık aylığı alan 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara da her 2 bayramda 5.000 lira ikramiye verilmesini önerdiklerini söyledi.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan adli makamlarına nakline yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Paylan, "Ciğeri kedi kapmış siz kediye, 'Al bunun adaletini sen sağla.' diyorsunuz. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.