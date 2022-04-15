HDP'den emekli ikramiyeleri için yasa teklifi: 5.000 TL olsun - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'den emekli ikramiyeleri için yasa teklifi: 5.000 TL olsun

AA - Alper Atalay - Ekonomi
 - Güncelleme:

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı konusu belirsizliğini koruyor. Konu hakkında hala resmi bir açıklama gelmezken, HDP'den ikramiyelerle ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. HDP, emekli ikramiyelerinin 5.000 TL'ye çıkarılması için yasa teklifi sundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "HDP Ekonomi Komisyonu" üyesi milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Emekli, dul ve yetimlerin heyecanla bayram ikramiyesini beklediğini belirten Paylan, ikramiyelerle ilgili verdikleri yasa teklifini anlattı.

Emeklilerin bayram ikramiyesi konusunda büyük beklentilerinin olduğunu dile getiren Paylan, "Bu beklentinin iktidar tarafından karşılanması için bizler de bir çağrı yapmak istiyoruz ama bu çağrıya kulak vermeyeceklerini bildiğimiz için de Meclis'e bir yasa teklifi sunduk. Emekli bayram ikramiyelerinin bu bayramda ve Kurban Bayramı'nda 5.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla bir yasa teklifi sunduk." diye konuştu.

Paylan, kanun teklifleriyle en düşük emekli maaşının 5.000 liraya yükseltilmesini, yaşlılık aylığı alan 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara da her 2 bayramda 5.000 lira ikramiye verilmesini önerdiklerini söyledi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan adli makamlarına nakline yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Paylan, "Ciğeri kedi kapmış siz kediye, 'Al bunun adaletini sen sağla.' diyorsunuz. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

AA / Alper Atalay - Ekonomi

Halkların Demokratik Partisi, Türk Lirası, Bayram, Emekli, Politika, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

ferfer:

o bu değilde illa zam olması için birilerinin ittirmesimi lazım yav sen görmüyormusun bu emeklinin halini 2.5-3 bin tlyle insanlar yaşam savaşı veriyor 60-70 yaşında yaşlı başlı insanlar neyi bekliyorsun daha????

Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
Doğrucu Davud:

HDP Allah bir dese yine reddederler

Cevap Yaz 16 25 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title