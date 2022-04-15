HDP'den emekli ikramiyeleri için yasa teklifi: 5.000 TL olsun

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "HDP Ekonomi Komisyonu" üyesi milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Emekli, dul ve yetimlerin heyecanla bayram ikramiyesini beklediğini belirten Paylan, ikramiyelerle ilgili verdikleri yasa teklifini anlattı.

5 BİN TL OLMASINI İSTEDİLER

Emeklilerin bayram ikramiyesi konusunda büyük beklentilerinin olduğunu dile getiren Paylan, "Bu beklentinin iktidar tarafından karşılanması için bizler de bir çağrı yapmak istiyoruz ama bu çağrıya kulak vermeyeceklerini bildiğimiz için de Meclis'e bir yasa teklifi sunduk. Emekli bayram ikramiyelerinin bu bayramda ve Kurban Bayramı'nda 5.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla bir yasa teklifi sunduk." diye konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜNE DE İKRAMİYE ÖNERİSİ

Paylan, kanun teklifleriyle en düşük emekli maaşının 5.000 liraya yükseltilmesini, yaşlılık aylığı alan 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara da her 2 bayramda 5.000 lira ikramiye verilmesini önerdiklerini söyledi.

CEMAL KAŞIKÇI DAVASI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan adli makamlarına nakline yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Paylan, "Ciğeri kedi kapmış siz kediye, 'Al bunun adaletini sen sağla.' diyorsunuz. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.