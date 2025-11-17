Haberler

HDI Sigorta İç Anadolu ve Konya Bölge Müdürlüğü'nden Yeni Ofis Açılışı

HDI Sigorta İç Anadolu ve Konya Bölge Müdürlüğü'nden Yeni Ofis Açılışı
HDI Sigorta, İç Anadolu ve Konya Bölge Müdürlüğü'nün yeni adresinde faaliyete geçtiğini duyurdu. Açılış törenine HDI Sigorta üst yönetimi ve bölge yöneticileri katıldı. CEO Firuzan İşcan, yeni ofisin büyüme yolculuğunda önemli bir merkez olacağını söyledi.

HDI Sigorta'nın İç Anadolu ve Konya Bölge Müdürlüğü, Ankara'daki yeni adresinde faaliyete başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta, bölge yapılanmasını güçlendirme çalışmaları kapsamında yıl içindeki üçüncü yenileme projesini tamamladı.

Proje kapsamında İç Anadolu ve Konya Bölge Müdürlüğü Ankara'daki yeni adresinde faaliyete başladı.

İç Anadolu Bölge Müdürü Nihan Gün ve Konya Bölge Müdürü Hakan Yöntem'in ev sahipliğindeki açılış törenine, HDI Sigorta Üst Yönetici ( Ceo ) Firuzan İşcan, Satış Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, HDI Sigorta Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Gürün, HDI Sigorta Oto Dışı Teknik ve Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Cihan Çiçek, HDI Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Şatır katıldı.

Açılış töreni, bölge iş ortakları ve çalışanlarla birlikte yaklaşık 600'ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşti. Açılış sabahı, HDI Sigorta üst yönetimi ve bölge yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta CEO'su Firuzan İşcan, yeni ofisin HDI Sigorta'nın büyüme yolculuğunda önemli bir merkez olacağını belirtti.

Türkiye genelindeki bölge yapılanmalarını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına yenisini eklediklerine değinen İşcan, şunları kaydetti:

"Ege ve Denizli ile Orta Anadolu Bölge Müdürlüklerimizin ardından 2025 yılı içerisindeki üçüncü yenileme projemizi tamamlayarak, İç Anadolu ve Konya Bölge Müdürlüğümüzü yeni adresine taşıdık. Acentelerimizin de rahat bir şekilde çalışabileceği nitelikte tasarladığımız bu merkez hem çalışanlarımızın verimliliğini artıracak hem de bölgedeki hizmet kalitemizi daha da yukarılara taşıyacak. Bu açıdan yeni ofisimiz, geleceğe dönük vizyonumuzun da bir yansıması. Dönüşüm projelerimize 2026 yılında da devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
