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Kurulan-kapanan şirketler

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Türkiye'de haziran ayında kurulan şirket sayısı mayısa göre yüzde 26,1 artarak 9 bin 639, kapanan şirket sayısı ise yüzde 58,9 artışla 3 bin 293 oldu. TOBB verilerine göre yıllık bazda da artış görüldü.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 26,1 artarak 9 bin 639, kapanan şirket sayısı da yüzde 58,9 artışla 3 bin 293 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre haziranda kurulan şirket sayısı, mayıs ayına kıyasla yüzde 26,1 artarak 7 bin 644'ten 9 bin 639'a yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 58,9 artışla 3 bin 293'e çıktı. Mayısta 2 bin 72 şirket kapanmıştı.

Haziranda kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5, kapanan şirket sayısı da aynı dönemde yüzde 28,2 arttı.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
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