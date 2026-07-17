Kurulan-kapanan şirketler

Türkiye'de kurulan şirket sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 26,1 artarak 9 bin 639, kapanan şirket sayısı da yüzde 58,9 artışla 3 bin 293 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre haziranda kurulan şirket sayısı, mayıs ayına kıyasla yüzde 26,1 artarak 7 bin 644'ten 9 bin 639'a yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 58,9 artışla 3 bin 293'e çıktı. Mayısta 2 bin 72 şirket kapanmıştı.

Haziranda kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5, kapanan şirket sayısı da aynı dönemde yüzde 28,2 arttı.

(Sürecek)