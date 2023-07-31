Haziranda Hizmet Üretici Enflasyonu Yüzde 9,57 Arttı

TÜİK, haziranda hizmet üretici enflasyonunun aylık yüzde 9,57, yıllık yüzde 68,90 arttığını açıkladı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri, konaklama ve yiyecek hizmetleri gibi alt sektörlerde de artış yaşandı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici enflasyonunun haziranda aylık yüzde 9,57, yıllık yüzde 68,90 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Haziran 2023 dönemine ilişkin hizmet üretici enflasyonuna işaret eden hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında aylık yüzde 2,99, yıllık yüzde 65,47 artığı açıklanan H-ÜFE, haziranda aylık yüzde 9,57, yıllık yüzde 68,90 artış gösterdi.

Alt sektörlerde yıllık H-ÜFE'nin en çok artış gösterdiği alt sektörler; yüzde 130,04 ile bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri, yüzde 126,21 ile istihdam hizmetleri ile yüzde 109,72 ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri oldu. Aylık H-ÜFE'nin en çok artış gösterdiği alt sektör yüzde 28,18 ile konaklama hizmetleri olurken; seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 23,60, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 17,69 artış gösterdi.