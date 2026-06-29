Haberler

TÜİK: Ekonomik güven endeksi haziranda arttı

TÜİK: Ekonomik güven endeksi haziranda arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre, haziran ayında ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 98,9 değerine yükseldi. Tüketici ve reel kesim güven endekslerinde artış, hizmet ve inşaat sektörlerinde ise düşüş kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında ekonomik güven endeksinin yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 102 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında azalarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 112,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 83 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti

Komşu komşuyu vurdu! Sınır operasyonunda 29 kişi öldü
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi

Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Putin'in ordusunda alarm! Askerlerin hayatta kalma süresi sadece 20 dakika

Cepheye gönderdiği askerlerle ilgili detay Putin'i derinden sarsacak
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Niğde'deki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 tutuklama

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 tutuklama
Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı, Türk doktor isyan etti

Sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkede çalışan Türk doktor isyan etti