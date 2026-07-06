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Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE haziranda aylık yüzde 1,75 arttı

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TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,75 yükseldi. Enerjide düşüş görülürken, hizmet ve gıda fiyatlarında artış kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,75 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, haziranda aylık yüzde 1,75 yükseldi.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,09, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 1,98 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 0,91 azalırken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,88, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,6 ve hizmette yüzde 2,3 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin haziranda aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE1,75

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,09
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,98
Enerji-0,91
Gıda ve alkolsüz içecekler1,88
Enerji ve gıda dışı mallar1,6
Hizmet2,3

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
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