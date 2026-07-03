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Tüik: Haziran Ayında Enflasyon Aylık Yüzde 0,99, Yıllık Yüzde 32,11 Arttı

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TÜİK verilerine göre, haziran ayında TÜFE aylık %0,99, yıllık %32,11 artış gösterdi. 12 aylık ortalama artış ise %32,03 oldu.

(Sürecek) (ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 arttı.

TÜİK,haziran ayına ilişkin "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)" verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişimde 2026 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış kaydedildi.

Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,11 oranında arttı. Açıklanan verilere göre, 12 aylık ortalamada artış oranı ise yüzde 32,03 oldu.

Kaynak: ANKA
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