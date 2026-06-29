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Ekonomik güven endeksi haziranda aylık yüzde 1,8 artarak 98,9 oldu

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TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 1,8 artarak 98,9 değerine yükseldi. Tüketici ve reel kesim güven endekslerinde de artış kaydedildi.

Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 1,8 artışla 98,9 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta 97,2 olan endeks, haziranda yüzde 1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı.

Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 artarak 87,9'a yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1 artışla 102 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 1,4 yükselişle 110,5 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,3 artışla 112,8, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artarak 83 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20222023202420252026
Ocak102,699,999,699,799,4
Şubat99,799,499,299,2100,7
Mart96,699,3100,4100,897,9
Nisan96102,899,396,596,4
Mayıs98,3104,298,496,597,2
Haziran95101,795,996,598,9
Temmuz94,599,794,396,1

Ağustos95,194,593,197,7

Eylül95,195,79597,7

Ekim9896,898,198

Kasım97,795,597,199,3

Aralık98,696,598,899,4

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
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