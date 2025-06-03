Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların merakla beklediği mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre, 2025 yılı mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,53 olurken yıllık yüzde 35,41 olarak hesaplandı.

GEÇEN AY YÜZDE 48,73 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİ

Açıklanan verilere göre haziran ayı kira artış oranı da yüzde 45,80 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında ev ve iş yerleri için tavan kira artış oranı yüzde 48,73 olarak gerçekleşmişti.

YÜZDE 25 SINIRI KALDIRILMIŞTI

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Temmuz ayından itiberen sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor. Buna göre, konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor.