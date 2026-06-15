Hazine yarın bir doğrudan satış ve bir ihale gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın TLREFK endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir kira sertifikasının doğrudan satışına ve bir sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 1 yıl (364 gün), 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Aynı gün 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Kaynak: AA / Doğukan Gürel