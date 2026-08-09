Hazine yarın iki ihraç yapacak: Tahvil ve kira sertifikası

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir ihale, bir doğrudan satışa imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikası doğrudan satılacak.

Kaynak: AA