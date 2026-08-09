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Hazine yarın iki ihraç yapacak: Tahvil ve kira sertifikası

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir ihale, bir doğrudan satışa imza atacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir ihale, bir doğrudan satışa imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikası doğrudan satılacak.

Kaynak: AA
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