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Hazine yarın 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Haziran Perşembe günü 2 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 doğrudan satışa imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 11 Haziran Perşembe günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışları yapılacak.

Kaynak: AA / Mert Davut
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