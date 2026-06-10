Hazine yarın 2 doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Haziran Perşembe günü 2 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 doğrudan satışa imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 11 Haziran Perşembe günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışları yapılacak.
Kaynak: AA / Mert Davut