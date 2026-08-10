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Hazine'den 66,6 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhracı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, TLREFK endeksli 66 milyar 589,5 milyon lira tutarında kira sertifikası ihraç etti. İhraç 2026 valörlü, 2028 itfa tarihli olup satış bilgileri Merkez Bankası sistemiyle iletilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 66 milyar 589,5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 66 milyar 589,5 milyon lira tutarında 12 Ağustos 2026 valörlü, 9 Ağustos 2028 itfa tarihli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

Kaynak: AA
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