Hazine haftaya iki tahvil ihalesi ve iki doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta iki devlet tahvili, bir altın tahvili ve bir altına dayalı kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Şubat Pazartesi günü, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ile 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili, yeniden ihraç edilecek.

Bakanlık, 17 Şubat Salı günü ise 1,5 yıl (546 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeye sahip 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
