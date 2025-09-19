Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı "vergisiz döviz düzeni" iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'vergisiz döviz düzeni' iddialarını yalanladı
Güncelleme:
Maliye Bakanlığı'nın yüklü miktardaki döviz kazançlarından vergi almadığı ve yıllardır devam eden bu düzenin Türkiye ekonomisine ciddi zarar verdiğine yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan iddiayı yalanlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı "Döviz alımlarında işlem tutarı üzerinden binde 2 oranına kambiyo vergisi alınmaktadır" açıklamasında bulundu.

Gelir Vergisi Kanunu 75, 80, 82. maddeleri kapsamında döviz kazançlarının vergiye tabi olması gerekirken Maliye Bakanlığı'nın bireylerin yüklü miktardaki döviz kazançlarından vergi almadığı yönündeki iddia kamuoyunda infial yarattı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı bazı basın yayın organlarında da yer alan iddiaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çıkan haberleri yalanlayan bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "Bugün bir basın yayın organı tarafından gündeme taşınan 'vergisiz döviz' iddialarının bilgi eksikliğinden kaynaklandığı değerlendirilmiş; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

"İŞLEM TUTARI ÜZERİNDEN BİNDE 2 ORANINDA KAMBİYO VERGİSİ ALINMAKTADIR"

Döviz alımlarında, ticari olup olmadığına veya kazanç sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, işlem tutarı üzerinden binde 2 oranında kambiyo vergisi alınmaktadır. Bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılması söz konusu değildir. Bu tür işlemlerden elde edilen kazançlar kapsam ve mahiyetine göre vergilendirilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununda vergiye tabi gelir unsurları açıkça belirtilmiş olup, gerçek kişilerin bu unsurlar kapsamında elde ettiği gelirler vergilendirilmektedir. Ticari bir organizasyon içinde ve devamlılık arz edecek şekilde gerçekleştirilen yabancı para alım satım işlemlerinden sağlanan kazançlar ticari kazanç olarak vergiye tabidir. Ayrıca, sermaye tahsis ederek yabancı para alım satımı yapan gerçek kişilerin elde ettiği kur farkı kazançları da ticari kazanç kapsamında vergilendirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet sitesinde bu konuda çok sayıda özele bulunmaktadır.

"KAZANÇLAR YÜZDE 40 ORANLARINDA VERGİYE TABİ TUTULMAKTADIR"

Her iki durumda da gerçekleştirilen yabancı para alım satım işlemlerinden kaynaklanan kazançlar artan oranlı vergi tarifesine göre yüzde 40'a varan oranlarda vergiye tabi tutulmaktadır. Bakanlığımız bu konudaki denetim ve tarama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmektedir.

Ancak emekli ikramiyesinin ya da maaşının bir kısmıyla döviz alan vatandaşın, yabancı para alım satımı dolayısıyla gelir vergisine tabi tutulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın şahsi ihtiyaçları dolayısıyla paralarını bozdurabilir ve ihtiyaçları doğrultusunda döviz alabilirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

500

