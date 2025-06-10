Hazine ve Maliye Bakanlığı Üç İhalede 97 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği üç ihalede 97 milyar 855,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz 44,5, bileşik faiz ise 46,81 oldu.

Nominal teklifin 21 milyar 616 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 11 milyar lira 771 milyon lira, net satış 8 milyar 825,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 538,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 4 yıl (1554 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz 34,85, bileşik faiz ise 37,88 oldu.

Nominal teklifin 65 milyar 509,4 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 40 milyar 457 milyon lira, net satış 38 milyar 937,4 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 5 milyar 10 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 51 milyar 772 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 24 milyar liralık satış yapıldı.

Üçüncü ihalede ise 7 yıl (2464 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz 22,61 oldu.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 901 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Nominal teklifin 17 milyar 350 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 900 milyon lira, net satış 8 milyar 32,4 milyon lira olarak hesaplandı.

Böylece Hazine, üç ihalede, toplam 97 milyar 855,4 milyon lira borçlandı.