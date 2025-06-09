Hazine ve Maliye Bakanlığı Üç İhale Gerçekleştiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Üç İhale Gerçekleştiriyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 9 ay vadeli kuponsuz hazine bonosu ve 4 yıl ile 7 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihracını gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın üç ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosu ilk kez ihraç edilecek.

İkinci ihalede 4 yıl (1554 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Üçüncü ihalede ise 7 yıl (2464 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
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