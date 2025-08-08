Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Tahvil ve Bono İhalesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir devlet tahvili ve bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek. 11 Ağustos'ta 2 yıl vadeli devlet tahvili, 12 Ağustos'ta ise 10 ay vadeli hazine bonosu ve kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 11 Ağustos'ta 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlık, 12 Ağustos'ta 10 ay (308 gün) vadeli hazine bonosunun ilk ihracına imza atacak.
Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi