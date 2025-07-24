Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan otomotivde ÖTV zammıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan otomotivde ÖTV zammıyla ilgili açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, binek otomobillere getirilen yeni ÖTV düzenlemesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bu adım, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır" denildi.

Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik hükümler içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte motorlu taşıtlarda ÖTV sistemi yeniden şekillenirken, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltıldı, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında ise 10 ve 20 puan artış yapıldı. Elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı.

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"CARİ AÇIĞIN AZALTILMASINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ATILMIŞTIR"

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'ndan da yeni ÖTV düzenlemesine ilişkin açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Bu adım, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır.

YAPILAN DÜZENLEMELER TEK TEK SAYILDI

Bu çerçevede;

  • Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir,
  • Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur,
  • Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır.

Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıPole star:

Açık kapatmak için vatandaşın cebine el atmanın hiçbir geçerli sebebi olamaz... Tekrar ediyorum ÖTV bu millete atılmış en büyük kazıktır...

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Haber YorumlarıGokhan selçuk:

Cari açığı milleti soyarak mı kapatıcaksınız. Biraz utanın artık duyun ne olur doyun

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Haber YorumlarıKara_kalem:

AMAÇ CARİ AÇIK KAPAMAK İSE İTHAL ARAÇLARA YAPIN YERLİ OTOMOBİL YAPMAK NEDEMEK SAÇMA SAPAN AÇIKLAMA

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

CARİ AÇIĞI VERGİYLE KAPATMAYA ÇALIŞAN BAŞARILI BİR POLİTİKA :fdddddd))))

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Hahahahahha

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