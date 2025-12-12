Haberler

Hazine haftaya bir ihale, bir doğrudan satış yapacak

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Aralık Salı günü bir devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek ve aynı gün 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Aralık Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Aynı gün 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir TÜFE'ye endeksli kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

