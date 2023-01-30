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Konutta fahiş fiyata inceleme! 50 bin riskli işlem, 80 bin mükellef RADAR'a takıldı

Ekonomi Haberleri

Gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda 55 bin riskli işlem tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geliştirdiği RADAR sistemine ayrıca gayrimenkulun değerini düşük gösteren 80 bin mükellef de takıldı.

Son aylarda kira ve gayrimenkul fiyatlarına gelen fahiş zamlar vatandaşı canından bezdirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise alınan bir dizi önlemin ardından yeniden harekete geçti.

Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar, Bakanlığın geliştirdiği RADAR sistemi ile takibe alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü. Vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak.

Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit ediliyor. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

hamit doğan:

Bir yıl önce 700000 tl cıvarındaki evler 3 milyona 250000 tl lik kiralar 12 ile 15 bin arası arası radara alınan 80 bin deniyor 80 bin sadece antalya ve muğlada var

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Kadir Kara:

Hadi bunlara rağmen almak için yırtındın gittin bankaya 200bin tlden fazla kredi vermiyoruz ikinci el ev için diyor bunu koskoca devlet bankası sarı olan. ben o parayla aç gözlü emlakçının parasını anca karşılıyorum

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Kadir Kara:

emlakçı dediğimiz gizli işsizleri de incelesinler artık insanların sattığı eve resmen ortak oluyorlar, bir ev satışından 50bin 100bin 150bin kazanmak nedir arkadaş ev sahıbiyle birliktemi çalışıp kazandınız siz hayırdır 1 ev var 3-5 farklı emlakçıda ayrı ayrı fiyat var

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