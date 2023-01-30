Konutta fahiş fiyata inceleme! 50 bin riskli işlem, 80 bin mükellef RADAR'a takıldı

Gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda 55 bin riskli işlem tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geliştirdiği RADAR sistemine ayrıca gayrimenkulun değerini düşük gösteren 80 bin mükellef de takıldı.

Son aylarda kira ve gayrimenkul fiyatlarına gelen fahiş zamlar vatandaşı canından bezdirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise alınan bir dizi önlemin ardından yeniden harekete geçti.

TEK TEK İNCELENDİ

Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar, Bakanlığın geliştirdiği RADAR sistemi ile takibe alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü. Vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.

55 BİN İŞLEM RİSKLİ BULUNDU

Yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak.

80 BİN MÜKELLEF RADAR'A TAKILDI

Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit ediliyor. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.