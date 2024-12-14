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Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 456 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 16-27 Aralık tarihlerinde alınacak ve giriş sınavı 17 Şubat-7 Mart 2025'te yapılacak.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Bakanlığın konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

BAŞVURULAR 27 ARALIK'TA BİTİYOR

Pozisyonlara başvurular 16-27 Aralık'ta yapılacak. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek. Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025'te Ankara'da yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alacak
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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