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Hazine ve Maliye Bakanlığı yüzlerce personel alacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, 250 müfettiş yardımcısı istihdam edeceğini açıkladı. Adaylar, 7-16 Nisan 2025 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek ve yazılı sınav, 10-11 Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.
Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, alınacak 250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek. Başvurular, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) 7 Nisan-16 Nisan 2025 döneminde yapılacak.

Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 10-11 Mayıs 2025'te, mühendislik fakülteleri için de test usulünde 10 Mayıs 2025'te Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava da tabi tutulacak. İlanda, sınava başvurabilecek adaylar, başvuru şekli ve sınava ilişkin detaylar da yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yüzlerce personel alacak
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

başlık yanlış değiştirin personel değil akraba olacaktı Hadi bakalım kimin torpili daha büyük

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