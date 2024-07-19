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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: TL'ye güven artıyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının azaltılmasında ilerleme kaydedildiğini belirtti. Şimşek, TL'ye olan güvenin arttığını ve finansal istikrarın güçlendiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "TL'ye güven artıyor. Programımızın önemli amaçlarından biri olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin açıklamada bulundu. Portföy tercihlerinin TL'ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrarın daha da güçlendiğine dikkati çeken Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TL'ye güven artıyor. Programımızın önemli amaçlarından biri olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık. Ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL'ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrar daha da güçlenmektedir. KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek, 1,5 trilyon TL azaldı. KKM'nin payı azalırken, TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kur Korumalı Mevduat Mehmet Şimşek Finans Ekonomi Güncel Haberler

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