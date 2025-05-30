Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Açıklamaları
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecine yönelik tedbirlerin hızla devreye alındığını ve ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini artırmak için yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklediklerini açıkladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz. Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti" dedi. Şimşek, şunları kaydetti:

"Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu. Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz. Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz."

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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