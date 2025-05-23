Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Dış Finansman Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Dış Finansman Açıklamaları
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Bakan Şimşek, 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini ve buna 2,5 katı talep geldiğini belirtti. Ayrıca, Eximbank ile sağlanan 1 milyar doların düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ'lere ve yeşil ihracatçı KOBİ'lere yönlendirileceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bakanlığımızın finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup, bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dış finansman piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir. Bakanlığımızın finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup, bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir. Eximbank tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisi ile 1 milyar dolar yeni kaynak sağlamıştır. Bu kaynak, diğer alanların yanı sıra özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ'ler ile yeşil ihracatçı KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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