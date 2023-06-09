Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TCMB Başkanı Erkan'ı kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutladı ve bilgisine, tecrübesine güvendiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutlayarak, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Sayın Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sayın Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.