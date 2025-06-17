Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Hizmet İhracatının Cari Dengeye Etkilerini Değerlendirdi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin yoğunlaştığı bu dönemde hizmet ihracatındaki güçlü performansımız cari dengeyi destekliyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Nisan ayında yıllık cari açık öngörülerimiz doğrultusunda artış gösterse de programın başlangıcına göre 39,3 milyar dolar azaldı. Altın ve enerji hariç yıllık cari fazla ise 49,5 milyar dolar oldu. Küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin yoğunlaştığı bu dönemde hizmet ihracatındaki güçlü performansımız cari dengeyi destekliyor. Uyguladığımız program sayesinde ülkemizin dayanıklılığı ve şoklara karşı direnci önemli ölçüde artarken sürdürülebilir cari dengede kayda değer kazanımlar sağlandı. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyoruz" dedi.