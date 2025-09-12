Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Gaziantep'te Toplantılar Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Organize Sanayi Bölge Başkanlığı ve Ticaret Odası'nda iş dünyası ile bir araya geldi. Toplantılara Gaziantep Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı da katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Organize Sanayi Bölge Başkanlığı mütevelli heyeti ile toplantı yaptı. Şimşek ardından Gaziantep Ticaret Odasında değerlendirme toplantısı ve iş dünyası ile buluşma toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantılarda Bakan Şimşek'e Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve iş insanları eşlik etti.

-Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.