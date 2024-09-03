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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dezenflasyon Belirginleşiyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52'ye düştüğünü açıkladı. Şimşek, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörün maliyet ve stok yönetimini iyileştirmesini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yıllık enflasyon oranının yüzde 52'ye gerilemesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti. Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu. Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikar. Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Dezenflasyon Ekonomi Güncel

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