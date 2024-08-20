Bakanı Şimşek paylaştı! Kasım 2021'den beri ilk kez görülen tablo

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ekonomi gündemini hareketlendirdi.

Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi.

"RİSK PRİMİMİZİ DAHA DA İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz."