Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi politikamızla ülkemiz için yatırım, üretim ve ihracat yapan firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi politikamızla ülkemiz için yatırım, üretim ve ihracat yapan firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Nureddin Nebati Ekonomi Haberler

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