Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi... - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi politikamızla ülkemiz için yatırım, üretim ve ihracat yapan firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi politikamızla ülkemiz için yatırım, üretim ve ihracat yapan firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nureddin Nebati Ekonomi Haberler

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