Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Katarlı mevkidaşıyla görüştü - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Katarlı mevkidaşıyla görüştü

AA - Zeynep Çetinkaya - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi.

Nebati, Twitter hesabından, Al-Kuwari ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile ülkelerimiz arasındaki yakın temasın ve tesis edilen istişare mekanizmalarının sürdürülmesi, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi hususlarında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Akabinde, küresel ekonomide yaşanan sorunlar, jeopolitik gerginliklerin neden olduğu yüksek emtia fiyatları gibi başlıkları değerlendirerek ortak gündemimizde yer alan konuları detaylı bir şekilde ele aldık."

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi

Nureddin Nebati Twitter Katar Ekonomi Haberler

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