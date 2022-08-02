Bakan Nebati'den "500 ve 1000 liralık banknot basılacak" iddialarına yanıt: İhtiyaç yok - Haberler

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Bakan Nebati'den "500 ve 1000 liralık banknot basılacak" iddialarına yanıt: İhtiyaç yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son günlerde gündeme gelen 10 TL'lik madeni para, 500 ve 1000 TL'lik banknot iddialarıyla ilgili, "Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok" şeklinde konuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısının ardından son günlerde gündemde olan 10 liralık madeni para, 500 ve 1000 liralık banknotların basılması hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMA DA YOK İHTİYAÇ DA YOK"

Konuşmasında şu anki ekonomik koşullarda böyle bir gelişmeye ihtiyacın olmadığını vurgulayan Bakan Nebati ortaya çıkan iddialar hakkında "Yanlış bilgi" ifadesini kullanarak, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.

200 LİRALIK BANKNOT 2009 YILINDA BASILMIŞTI

Öte yandan Türkiye, şu an kullanılan ve tedavüldeki en yüksek para birimi olan 200 TL ile 1 Ocak 2009 tarihinde tanışmıştı. Basıldığı dönem 130 dolar civarında olan 200 lira, 2022 yılının Ağustos ayı itibariyle 11 dolara karşılık geliyor.

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İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nureddin Nebati Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

MS Dos:

Ihtiyaç yok mu ? 200 tl ye 2 kilo et alamıyorsun. 10 sene önce alınıyordu. Adamar 200 euroya 25 kilo et alıyor.

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Yunus N N:

At bir sıfır şahlanalım

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Hamit Gündoğdu:

Beş,10 ve 25 kuruş kaldırılmalı. 200 TL'nin alım gücü de yok gibi nebati dediyse olmaz diye şartlar olur olur bal gibi olur durumuna girdi. Artık bol sıfırlı günler de yakın gibi.

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