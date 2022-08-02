Bakan Nebati'den "500 ve 1000 liralık banknot basılacak" iddialarına yanıt: İhtiyaç yok
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son günlerde gündeme gelen 10 TL'lik madeni para, 500 ve 1000 TL'lik banknot iddialarıyla ilgili, "Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok" şeklinde konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısının ardından son günlerde gündemde olan 10 liralık madeni para, 500 ve 1000 liralık banknotların basılması hakkında açıklamalarda bulundu.
"ÇALIŞMA DA YOK İHTİYAÇ DA YOK"
Konuşmasında şu anki ekonomik koşullarda böyle bir gelişmeye ihtiyacın olmadığını vurgulayan Bakan Nebati ortaya çıkan iddialar hakkında "Yanlış bilgi" ifadesini kullanarak, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.
200 LİRALIK BANKNOT 2009 YILINDA BASILMIŞTI
Öte yandan Türkiye, şu an kullanılan ve tedavüldeki en yüksek para birimi olan 200 TL ile 1 Ocak 2009 tarihinde tanışmıştı. Basıldığı dönem 130 dolar civarında olan 200 lira, 2022 yılının Ağustos ayı itibariyle 11 dolara karşılık geliyor.