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Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, "Açıklayacağımız 'vergi yüzsüzü' listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılık ile mücadele, vergide adalet ve etkinliği sağlamanın yürüttükleri ekonomi programında en önemli bileşenlerden olduğuna dikkati çekti. Hükümet olarak bu doğrultuda çeşitli düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Şimşek, "Vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmayı sürdürüyoruz. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listelerinin açıklanması yönünde talimat verdik. Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"MÜKELLEF BİLGİLERİNİ İÇEREN LİSTELER YAYIMLAYACAĞIZ"

Şimşek, bu kapsamda, 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listelerin yayımlanacağını açıkladı. Bakan Şimşek, konuya ilişkin usul ve esasların belirlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayımlanmak üzere olduğuna işaret ederek, iki ayrı liste açıklayacaklarını bildirdi. Borçlu olanlara ilişkin listelerde, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezaların yer alacağını belirten Şimşek, açıklamanın bir diğer listesinde ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, tarhiyatları 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşenlerin ilan edileceğini kaydetti.

Şimşek, kamuoyunda "vergi yüzsüzü" olarak bilinen bu listelerde yer almamak için halen 1 aylık süre olduğuna dikkati çekerek, "Açıklayacağımız 'vergi yüzsüzü' listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz" uyarılarında bulundu. Bakan Şimşek, düzenlemeyle, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerde deprem tarihi itibarıyla gelir ve kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunanların kesinleşmiş veya vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalara ilişkin borçlarının açıklanmayacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Mehmet Şimşek Eylül Ekonomi Güncel Haberler

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